R$ 30 Alunos do IFMS que não possuem internet podem solicitar 'auxílio digital' Estudantes de cursos presenciais que não tenham acesso à internet em casa podem pedir o benefício

20 ABR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Com a adoção de atividades em ambientes virtuais de ensino, em virtude da pandemia de Covid-19, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) criou o Auxílio Emergencial para Auxílio Digital. O benefício de R$ 30 mensais é destinado a estudantes de cursos presenciais sem acesso à internet em casa.

Para solicitar o auxílio o estudante deve se enquadrar em um dos três requisitos:

- renda per capita de até um salário mínimo e meio e ter declarado no Questionário Socioeconômico não possuir acesso à internet; ou

- ser beneficiário do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família ou pertencer a núcleo familiar beneficiário do Auxílio Emergencial do Governo Federal em razão da pandemia de Covid-19 e não ter acesso à internet ; ou

- ser autodeclarado ou identificado pelo campus como estudante sem acesso à internet, acompanhado de parecer técnico das assistentes sociais da unidade.

Segundo o IFMS, mais de 1,1 mil estudantes que este ano declararam no Questionário Socioeconômico ter renda per capita de até um salário mínimo e meio, e não ter acesso à internet, já estão na lista de contemplados pelo Auxílio Emergencial para Acesso Digital. Esses alunos, portanto, não precisam se inscrever no processo seletivo.

Inscrições

Estão abertas e podem ser feitas a qualquer momento, enquanto durar a suspensão das atividades de ensino presenciais. Os estudantes devem se inscrever na Página do Candidato da Central de Seleção.

Beneficiários de programas de transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família ou Auxílio Emergencial, precisam anexar o extrato do último pagamento do benefício.

Nos casos em que o estudante se autodeclarar sem acesso à internet, ou essa condição for identificada por professores ou servidores, as informações necessárias para a inscrição serão coletadas pelo campus e direcionadas para o serviço social.

O edital traz ainda uma lista de telefones celulares com os quais os estudantes podem entrar em contato com os campi para obter informações sobre o auxílio emergencial, e os horários de atendimento.

A lista de estudantes contemplados será atualizada regularmente na Central de Seleção do IFMS, conforme os auxílios emergenciais forem sendo concedidos pela instituição.

Auxílio

O valor será pago mensalmente pelo campus onde o estudante está matriculado, pelo período de três meses, ou enquanto durar o período de suspensão das atividades de ensino presenciais.

O pagamento será realizado por meio de depósito bancário, sendo que a conta corrente que deve estar em nome e CPF do próprio estudante, mesmo para os menores de 18 anos.

Nos casos em que o estudante não tiver conta bancária, o primeiro pagamento será realizado por ordem de pagamento, sendo obrigatória a abertura posterior de conta para recebimento das demais parcelas.