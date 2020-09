SESI Alunos elaboram guia de preservação do meio ambiente Atividade surgiu como uma forma de abordar a chegada da Primavera

23 SET 2020 - 13h:00 Por Da redação

Com a proposta de criar um manual de preservação do meio ambiente, a Escola do Sesi de Três Lagoas “plantou” a semente nos alunos das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental: cuidem da natureza, da água, do ecossistema.

O alerta para a futura geração de adultos resultou no “Guia de Cuidados com a Natureza”, um documento colaborativo em que os estudantes poderão acrescentar as valorosas lições que o cotidiano, marcado por queimadas, baixas umidades e altas temperaturas, tem compelido.

Proposta pelas professoras Gisleine Lucena e Tatiana Lírio durante as aulas online adotadas devido à pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a atividade surgiu como uma forma de abordar a chegada da Primavera, que começou nesta terça-feira (22/09), e também do Dia da Árvore, comemorado na terça-feira (21/09), por meio de conceitos, que, para além da preservação do meio ambiente, trabalhou a cidadania, ética e empatia.

“A questão ambiental vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis”, afirma a professora Gisleine Lucena sobre a importância de incluir a temática do meio-ambiente no currículo escolar.

“Com as datas, mostramos a importância da existência das florestas e como as ações antrópicas estão intervindo negativamente no ciclo dos fenômenos naturais, como a estação da Primavera”, completou a professora Tatiana Lírio. A aula também envolveu a criação de um gibi, além de músicas relacionadas ao tema, como “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, poesias e desenhos.

“Percebi e refleti que o ser humano, às vezes, utiliza as árvores para fins lucrativos, sem ver realmente a sua importância”, disse o aluno Gustavo Costa Filho sobre a atividade. “Em meio a tantas notícias tristes nos jornais, fiz uma árvore representando a esperança”, acrescentou o aluno Felipe da Silva.

“Fizemos uma reflexão sobre a natureza e realizamos atividades que mostrassem a importância vital em preservar e conservar nosso planeta Terra”, aprendeu a aluna Maria Alice de Souza. “As árvores são a esperança para um futuro melhor”, afirmou a aluna Julya Amorim Turci.

A colega dela, a aluna Yasmim Matos de Oliveira, conclui que a aula serviu para repensar crenças e hábitos da sociedade. “Percebermos que ainda temos muito que fazer pelo nosso planeta”, finalizou.