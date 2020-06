O COFRE Alzira Medina ganha R$ 2,5 mil Cofre estava acumulado em R$ 2.540

13 JUN 2020 - 11h:00 Por Beatriz Rodas

O Pulseira de Prata, programa diário de notícias policiais da TVC HD, Canal 13.1, malém de grande audiência conta com a participação de telespectadores enviando combinação de números para a abertura do cobiçado cofre, que enquanto não se abre, acumula diariamente valores em dinheiro. Nas últimas semanas as possibilidades ficaram mais fáceis. Dois dígitos da combinação de números para abertura do cofre já tinham sido revelados. Faltava acertar os outros dois dígitos para a abertura do cofre.

Mais cedo ou pouco mais tarde, ia aparecer uma sortuda para ganhar o prêmio acumulado. Alzira Medina espectadora fiel do Pulseira de Prata, acertou os quatro dígitos, abriu o cofre e levou para casa o prêmio de R$ 2.540 em dinheiro vivo.

PARTICIPE

Você pode também ser um ganhador. Participe. Todos os dias, no final do programa, são sorteados três candidatos ao premio para abrir o cofre. Se o cofre não abre, ao valor acumulado é acrescido, diariamente, de segunda a sexta-feira, em R$ 20. A importância vai se acumulando sucessivamente até quando um dos participantes enviar a combinação de números que vai abrir o cofre da sorte. O cofre está pronto mais uma vez para ser aberto e já estão valendo R$ 540. Assista ao programa Pulseira de Prata ao vivo na TVC, canal 13.1 e participe enviando a sua combinação da sorte.