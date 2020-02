NOVIDADE ‘Amigos da Cultura’ estreia nesta segunda

10 FEV 2020 - 06h:08 Por Kelly Martins

Nesta segunda-feira (10) estreia o programa “Amigos da Cultura” que será comandado pelo vereador Antônio “Tonhão” Empke Júnior. O programa fará parte da grade de programação da rádio Cultura FM Três Lagoas 106,5 MHz - emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação.

De segunda a sexta-feira, a partir das 16h, os três-lagoenses poderão acompanhar a nova programação que terá música, ao vivo. Também será mais um meio de prestação de serviços e informações.

“Já temos uma programação voltada para nosso público, desde a valorização da notícia, a preservação dos valores culturais da região e o entretenimento. Com Tonhão no ar teremos mais aproximação com o público por se tratar de uma pessoa conhecida e querida na cidade”, disse o coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes.