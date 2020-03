TRêS LAGOAS Ampliação da UPA começa em abril Paralelo a isso, cinco contêineres adaptados como consultórios médicos serão colocados na unidade

28 MAR 2020 - 15h:49 Por Ana Cristina Santos

Está previsto para os próximos dias o início da ampliação do prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Três Lagoas. O serviço será executado por uma empresa contratada pela prefeitura.

As obras foram anunciadas pela prefeitura no ano passado e, na semana passada, diante das medidas adotadas no combate ao coronavírus, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) anunciou as obras.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a secretaria está terminando o processo para que as obras sejam iniciadas. Ele disse que a ampliação vai acomodar melhor a equipe que trabalha no local e pacientes atendidos na unidade. A ampliação não deve atrapalhar no atendimento, segundo Barreto.

Paralelo a isso, cinco contêineres adaptados como consultórios médicos serão colocados no UPA para ampliar o atendimento emergencial na localidade.