VIOLÊNCIA Andarilho é agredido no banheiro da praça Senador Ramez À vítima teria sido espancada por adolescentes; segundo testemunhas

10 FEV 2020 - 23h:20 Por Alfredo Neto

Um homem ainda não identificado foi agredido por desconhecidos na noite desta segunda-feira (10) na praça Senador Ramez Tebet, na avenida Rosário Congro, no centro de Três Lagoas.

À vítima das agressões é um andarilho e não portava nenhum documento, as agressões deixaram o homem com várias lesões no rosto.

A vítima estava desacordada por conta da embriaguez, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou o homem para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Testemunhas chamaram a Polícia Militar e informou que um grupo de adolescentes, frequentadores da praça e que "aparentemente" faziam uso de entorpecentes, seriam os responsáveis pelas agressões.

Policiais militares esperam a melhora no quadro clínico da vítima, para captar mais informações sobre os agressores.