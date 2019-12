FIM DE ANO André Bittencourt analisa trabalho da Câmara em 2019 Presidente da Câmara de Três Lagoas deu entrevista ao jornal "RCN Notícias"

18 DEZ 2019 - 11h:45 Por Valdecir Cremon

O presidente da Câmara de Três Lagoas, vereador André Bittencourt (PSDB), fez um balanço de como foi o trabalho do Poder Legislativo da cidade em 2019, com uma análise da votação de projetos e apresentação de indicações, além do andamento de comissões de investigação, em 2019. A análise foi feita durante entrevista à jornalista Ana Cristina Santos, no jornal "RCN Notícias" desta quarta-feira (18), pela rádio Cultura FM 106,5 MHz e a TVC HD - Canal 13.1.

