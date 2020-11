TRêS LAGOAS Ângelo Guerreiro lidera parcial com 63,85% dos votos Acompanhe o resultado no JPnews, na TVC e pela Rádio Cultura 106,5 FM

15 NOV 2020 - 19h:43 Por Kelly Martins

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual prefeito de Três Lagoas e candidato à reeleição Ângelo Guerreiro, do PSDB, está liderando a corrida pela chefia do executivo municipal na parcial divulgada pela Justiça Eleitoral. Ele recebeu 63,85% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece o candidato do Republicanos, Fabrício Venturoli, com 21,69%.

Em terceiro lugar aparece o vereador Reneé Venâncio, com 5,73% dos votos computados pelas zonas eleitorais de Três Lagoas. Até o momento,16% das seções foram totalizadas. A cidade tem 285 seções eleitorais.