BABADOS E BOATOS Anitta se emociona ao ganhar roupas da Beyoncé Leandro Elias fala sobre a vida dos famosos no quadro ‘Babados e Boatos’

29 JAN 2020 - 14h:01 Por Steffany Pincela

No quadro “Babados e Boatos” do programa “A Casa é Sua” desta quarta-feira (29), o jornalista Leandro Elias falou sobre a cantora Anitta, que ficou emocionada ao mostrar no Instagram que ganhou roupas da Beyoncé.

Leandro ainda fala sobre a saída de Lucas Chumbo no BBB 2020.

Confira: