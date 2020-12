CASA DAS CORES Ano Novo, pintura nova Sorteado vai ganhar pintura da casa

13 DEZ 2020 - 15h:00 Por Fernando Moraes

Fim de ano é um momento de análises do ano que passou e de planejamentos do Próximo ano. Ainda mais depois de um ano com tantos desafios. Alguns Começaram, ou intencionam começar uma dieta, outros querem mudar o visual. Mas, se a ideia é repaginar o visual da sua casa, a promoção “Casa das Cores, Pinta Minha Casa!” vai resolver os seus problemas.

Segundo Lucas Congro, diretor do Grupo RCN de Comunicação “a promoção foi criada pelo nosso marketing, pensando no nosso maior patrimônio, a família que nos dá a sua audiência. Como possuímos programas na grade da TVC que são planejados para cada membro da família, desde os desenhos infantis para as crianças (aliás, a única TV aberta que possui uma programação para esse público), programa de variedades (A Casa é Sua), além dos programas noticiosos, que além de informar, prestam serviço à comunidade (RCN Notícias, TVC Agora, e Pulseira de Prata).”

Para participar da promoção, basta acessar www.JPNews.com.br/promocoes e preencher um pequeno formulário. Serão três pinturas residenciais externas de até 150m², com direito ao material e também a mão de obra dos profissionais, além de um churrasco na entrega da pintura. Os sorteios acontecerão no começo do ano (21/01/2021, 24/02/2021, 31/03/2021) e serão transmitidos ao vivo pela TVC HD- canal 13.1 e redes sociais do Grupo RCN.