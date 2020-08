POLICIAL Ao fugir da PM acabou entregando a ‘boca de fumo’ Com a fuga os policiais acabaram fechando mais uma 'boca de fumo'

14 AGO 2020 - 06h:36 Por Israel Espíndola

Na noite de quinta-feira (13), por volta das 22h20, um cidadão de mediano e de cor morena ao avistar a viatura da Polícia Militar, fugiu para uma construção. O caso aconteceu na Rua Rio Negro, no residencial Orestinho, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, em patrulha no residencial o homem ao avistar a viatura policial fugiu para dentro de uma construção, e nas buscas os policiais ouviram uma pessoa escalando o muro para outro lado da construção.

Na casa ao lado, estavam quatro pessoas, o proprietário se apresentou e informou que ninguém tinha pulado para o terreno, mas em cima da mesa foi encontrado uma porção de maconha.

Sobre a droga o homem informou que era para o consumo próprio, em vistoria no interior da casa, foram encontrados nove tabletes de maconha, uma faca para fracionar a droga, um rolo plástico film para comercializar a droga, sete munições de calibre 357, sendo que quatro foram deflagradas e uma quantia em dinheiro que totalizou R$ 1.952,00.

Aos policiais o proprietário da casa relatou que comprou a maconha por R$6mil e que era para o comercio, sobre as munições informou que teria vendido a arma cerca de três meses. As outras três pessoas informaram que estavam no local apenas para uso da droga.

Por fim todos foram encaminhados para Depac onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.