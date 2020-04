TRêS LAGOAS Apae entrega marmitas para alunos em pontos de ônibus Alunos da Apae recebem almoço nesse período de quarentena

28 ABR 2020 - 13h:33 Por Ana Cristina Santos

Os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas estão recebendo almoço nesse período de quarentena, em que as aulas estão suspensas por conta do novo Coronavírus.

A entrega começou nesta segunda-feira (27), e é feita pelos colaboradores da instituição que vão até os pontos de ônibus para entregar as marmitas. “Achamos que dessa forma ficaria mais fácil para os pais buscarem os alimentos, evitando aglomeração nas casas”, disse o presidente da instituição, Rodolfo Guerra.

Atualmente, a Apae de Três Lagoas tem com cerca de 350 alunos. A entrega dos produtos visa contribuir com a qualidade de vida dos estudantes mesmo com as aulas paralisadas. Além da alimentação, a escola enviará sabão para ajudar na higienização da família.

Ainda de acordo com Guerra, a iniciativa ajudará as famílias apaeanas, já que muitas dependem da alimentação da escola. “A maioria dos nossos alunos é de classe média baixa, portanto, nesse período sem aula muitos enfrentam dificuldades básicas, inclusive de alimentação, acredito que dessa forma daremos nosso apoio a todos”, destacou.

Interessados em ajudar a instituição podem entrar em contato pelo telefone (67) 3521 7664.