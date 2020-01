APOIO Apae terá subsídio de R$ 1,5 milhão para pagar salários Liberação do recurso será feita mensalmente, entre janeiro e dezembro deste ano

18 JAN 2020 - 11h:00 Por Valdecir Cremon

AApae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Três Lagoas receberá novo apoio financeiro da prefeitura da cidade para pagar salários de funcionários. A liberação de R$ 1,5 milhão, em doze parcelas, foi anunciada nesta semana pela assessoria do vice-prefeito em exercício Paulo Salomão (DEM). O valor corresponde a cerca de 60% do gasto anual com salários de 75 funcionários.

A liberação faz parte de convênio do município com a entidade para prestação de serviços educacionais a portadores de necessidades especiais. Atualmente, a Apae possui 300 alunos, de zero a 60 anos de idade. Além de prestar atendimentos específicos, desde autismo, problemas físicos ou mentais, a Apae mantém um Centro de Convivência a Sociedade, uma horta e um núcleo rural, além de salas para atendimento de psicomotricidade e multimídia, com atendimento profissional, desde médicos, dentistas e psicólogos para o aluno e a família. A instituição também oferece transporte e quatro refeições diárias, com a supervisão de uma nutricionista.

As parcelas do convênio serão liberadas de janeiro a dezembro, com destinação específica ao pagamento de mão de obra. A primeira parcela deve ser depositada na próxima semana. O presidente da Apae, Rodolfo Luís Guerra, disse por meio da assessoria de imprensa da prefeitura que sem o convênio “seria impossível manter a entidade e os projetos”. “Estamos muito felizes de ter esse apoio, tão importante para nos ajudar a continuar mantendo a entidade aberta”, afirmou.