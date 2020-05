LEÃO Apenas 11,6 mil declararam Imposto de Renda em Três Lagoas Ao menos 22 mil declarações deverão ser enviadas à Receita Federal, no município

8 MAI 2020 - 07h:50 Por Kelly Martins

A Receita Federal está recebendo as declarações do Imposto de Renda e o prazo para o envio vai até 30 de junho. O período que seria encerrado em 30 de abril foi prorrogado por causa da pandemia do coronavírus. Mas até o momento, apenas 11,6 mil acertaram as contas com o Leão. Neste ano, a expectativa é que mais de 22 mil contribuintes enviem o documento à Receita Federal.

O órgão atribuiu a baixa demanda como reflexo da Covid-19, por conta do isolamento social, o que teria impedido o acesso de muitas pessoas aos documentos necessários para o procedimento. É importante que o contribuinte fique atento e verifique se ele está na lista de quem deve acertar as contas com o Leão.

A agência da Receita, em Três Lagoas, está fechada desde março e não há data para o atendimento seja retomado. Isso porque todos os servidores estão no grupo de risco da Covid-19.

Confira a reportagem abaixo: