TRêS LAGOAS ‘Apesar da pandemia, MS apresentou crescimento importante’, diz Eduardo Riedel Secretário de Governo de MS falou da importância do equilíbrio entre saúde e economia

21 OUT 2020 - 12h:12 Por Ana Cristina Santos

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, disse que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, Mato Grosso do Sul apresentou crescimento importante. Ele destacou os principais pontos de crescimento, durante visita a Três Lagoas nesta terça-feira (20).

O equilíbrio entre saúde e economia, segundo Riedel, foi o principal ponto para esse crescimento, diante do atual cenário. “A gente tem que ouvir a ciência, os números, e estudar as tecnologias adequadas para equilibrar essa situação. Vamos atender a saúde e a população, mas não podemos perder de vista o desenvolvimento econômico e as necessidades das pessoas continuar trabalhando e exercendo suas atividades. Acho que tivemos muito sucesso nesse projeto, quem tem sua base no Prosseguir [Programa de Saúde e Segurança da Economia]. Além disso, estar sempre em contato com os municípios, foi muito importante. O Estado só avança em uma estratégia como essa, junto com os municípios. E o resultado está ai: O atendimento as pessoas, e o crescimento econômico”, destacou.

O secretário destacou ainda que a expectativa de crescimento do Estado para 2021 é vigorosa. Consultorias, segundo Riedel, apontam que MS será um dos três estados que mais apontará crescimentos no próximo ano.