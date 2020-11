TIRO Apicultor é ferido a tiro ao visitar colmeias em Três Lagoas A vítima não viu de onde partiu o disparo e procurou o Hospital Auxiliadora

30 NOV 2020 - 14h:06 Por Alfredo Neto/JPNews

Um apicultor de 56 anos foi atingido na perna por um tiro no início da tarde desta segunda-feira (30) em uma área rural conhecida como Estradão, entre Três Lagoas e o município de Brasilândia.

O trabalhador do campo que cultiva mel de abelhas em colmeias espalhadas por plantações de eucaliptos, relatou aos policiais militares da Força Tática, que fazia uma visita de rotina em suas colmeias quando sentiu um dor na perna e em seguida percebeu que havia sido atingido por um tiro.

Após perceber que o ferimento havia sido causado por um disparo por arma de fogo, o apicultor avisou a esposa e ambos seguiram para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi avisada e a Força Tática foi até o pronto socorro do hospital para colher informações com a vítima. A vítima conversou com nossa reportagem e relatou que onde houve o incidente, é uma região onde existe fluxo de veículos do transporte de madeira de eucalipto para a produção de celulose e papel, além de ser acesso a inúmeras fazendas da região e por ser uma região de floresta, não foi possível visualizar ninguém nas imediações que pudesse ser relacionado com o disparo.

Após ouvir a vítima, os militares da Força Tática foram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registraram a ocorrência. O caso será investigado pela Segunda Delegacia de Polícia Civil.