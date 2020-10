ELEIÇÕES 2020 Aplicativo Pardal registra denúncias de propaganda irregular em Três Lagoas App está disponível gratuitamente e eleitores poderão enviar vídeos e fotos

23 OUT 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

O eleitor tem uma ferramenta importante para denunciar supostas irregularidades nas eleições de 2020: é o aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets. Ele possibilita aos eleitores denunciarem crimes relacionados à propaganda eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), até o momento, mais de 360 denúncias já foram registradas pelo aplicado, no estado.

Cinco supostos casos envolvem Três Lagoas. A Justiça Eleitoral não divulgou detalhes se as denúncias envolvem partidos ou candidatos. Em 2020, o aplicativo Pardal passou por reformulações. Versões anteriores permitiam denúncias de irregularidades de vários crimes. Se os casos forem confirmados, são enviados ao Ministério Público e podem se transformar em ações na Justiça.

Os eleitores também podem enviar vídeos e fotos pelo Pardal. Caso a denúncia não esteja relacionada à propaganda eleitoral, o próprio aplicativo vai direcionar alternativas para o registro.

