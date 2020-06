INFORME PUBLICITÁRIO Apoie as indústrias e os comércios do nosso estado Conheça o Compre de MS, movimento da Fiems e do Sebrae que valoriza o que é produzido no estado

22 JUN 2020 - 17h:00 Por Da redação

Conheça o Compre de MS, movimento da Fiems e do Sebrae que valoriza o que é produzido no estado - Divulgação Quando fazemos compras, seja na loja física ou na internet, nem sempre estamos atentos a alguns detalhes que podem fazer muita diferença. Você sabe onde é produzido o que você escolheu comprar? Comprar o que é produzido em Mato Grosso do Sul é importante para manter empregos e investimentos, mas - para comprar - você precisa conhecer as nossas indústrias e o que elas produzem. Por isso Fiems e Sebrae se uniram na campanha Compre de MS, para valorizar a indústria local, garantindo empregos e renda. As indústrias que produzem em nosso Estado podem se cadastrar para serem reconhecidas e encontradas. E todo mundo pode conferir as listas - divididas em 24 setores - para escolher o que é produzido aqui na hora das compras. Quando você compra produtos feitos aqui, ajuda a indústria a garantir empregos e o dinheiro circula dentro do nosso estado. Uma pequena ação que é importante na vida de todos nós. Quando for às compras, consulte o site ou tenha a lista com você e escolha sempre o que é produzido em MS! Acesse www.compredems.com.br e conheça nossas indústrias e produtos! O MS produz, a escolha é você quem faz. Faça parte dessa corrente com a Fiems e o Sebrae a favor da indústria local!

