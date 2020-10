EDITORIAL Aponte o lápis da vida! Confira o Editoria do Jornal do Povo, na edição deste sábado

31 OUT 2020 - 06h:45 Por Rodrigo Rangel, teológo

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. (Bíblia, NVI, 2000. Lucas 14.28-30).

Umas das maiores dificuldades dessa a pandemia da covid-19 tem sido a reorganização das rotinas. Retomar o controle sobre o “novo normal” não tem sido tarefa fácil para alguns. Ninguém pode administrar aquilo que não controla, principalmente sua própria vida.

Em uma das minhas consultorias no ano de 2017, procurei desenvolver essa habilidade em um dos meus clientes. Era um ótimo executor, mas pecava ao planejar, gastava muita energia com assuntos que poderiam ser resolvidos em segundo plano ou até mesmo delegados. Desenvolvi com ele um exercício simples. Tudo o que se precisa é um lápis e um estilete.Funcionava assim: todos os dias ao chegar em sua mesa no escritório, antes de qualquer coisa, deveria pegar o lápis e apontá-lo com muita calma. Durante esse tempo deveria pensar em tudo que era necessário fazer naquele dia. Com o lápis apontado, agora precisava listar tudo e colocar em ordem de prioridade. Pronto, agora que tudo estava planejado era só executar.

O planejamento é essencial, ajuda a manter a direção, algo fundamental em todo o tempo, principalmente nos de crise. . Dá o senso de organização, de comprometimento e de competência. Por mais difícil que esteja sendo esse tempo, não permita o desgoverno da sua vida, tome as rédeas da sua rotina nas mãos. Seguem aqui alguns conselhos:

•Aponte o lápis;

•Planeje os seus dias, procure ter tempo para todos, Deus, família e trabalho;

•Coloque tudo que precisa fazer no papel;

•Estabeleça prioridades;

•Caso precise mesmo sair de casa, organize o roteiro;

•Delegue tudo o que for possível, mas supervisione;

•Aprenda usar a tecnologia, isso pode auxiliar muito;

•Proteja-se, a vida de muitos não terá a mesma graça sem você.