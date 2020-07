12ª MORTE Após 4 dias internado, idoso morre por covid-19 e Três Lagoas contabiliza 12 óbitos Três Lagoas passa de 600 casos de coronavírus e registra mais um óbito nesta segunda-feira

27 JUL 2020 - 16h:14 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou, por meio de nota, a 12ª morte por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 64 anos que estava internado desde dia 23 de julho e faleceu na madrugada deste segunda-feira (27). A vítima tinha doença pulmonar obstrutiva crônica. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o resultado de testes de outros dois óbitos suspeitos ocorridos no fim de semana.

Mais casos

Dados do Boletim Epidemiológico COVID-19 divulgados há pouco revelam que Três Lagoas confirmou mais 10 casos nas últimas 24 horas. Os novos pacientes são sete homens, de 12 a 64 anos, e três mulheres de 28, 44 e 46 anos. Os pacientes estão em isolamento domiciliar.

Portanto, Três Lagoas chegou a 609 casos confirmados com 394 recuperados. O número de casos ativos caiu para 203 e outros 142 estão em investigação.

No hospital estão 13 pessoas, 06 confirmados em UTI pública, 01 em UTI privada e 01 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 02 estão em UTI pública, 02 em enfermaria pública e 01 em enfermaria privada. Mais 12 pessoas finalizaram a quarentena e já não apresentam sintomas, sendo consideradas como recuperadas da doença.

O que diz o hospital

NOTA DO HOSPITAL AUXILIADORA SOBRE O ÓBITO

O Hospital Auxiliadora informa que o paciente de 64 anos, deu entrada no último dia 23 de julho, apresentando sintomas de tosse e sintomas respiratórios nos últimos 10 dias, foi atendido, medicado, realizou exames, e no mesmo dia foi transferido para UTI COVID. Paciente apresentou piora no seu quadro clínico, necessitou intubação, porém não resistiu e foi a óbito na madrugada desta segunda-feira (27) 03h30. Foi realizado teste rápido de COVID e constatado positivo para a doença.

O Hospital Auxiliadora conta com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, assistente social, médicos e enfermeiros, e prestou todos os esclarecimentos sobre o atendimento do paciente a família.