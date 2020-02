TROCA Após 8 anos, Irmã Aurélia deixa Auxiliadora e substituta vem do interior paulista Anúncio foi feita durante coletiva de imprensa, no Hospital Auxiliadora

7 FEV 2020 - 09h:10 Por Tatiane Simon

Após oito anos à frente da diretoria geral do Hospital Auxiliadora, a Irmã Aurélia Brioschi entrega o cargo e assume um novo desafio. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa, na instituição. Na ocasião, foi feita a apresentação da Ir. Maria Nilda Cavalcante Rangel, que irá assumir a diretoria geral no lugar da atual gestora. Ela vem de Lins (SP)

Ir. Aurelia relembrou a trajetória e a evolução nesses últimos anos. “Vimos vários novos serviços e que foram entregues, como: Centro de Especialidades Médicas, Centro de Diagnóstico por Imagem, Pronto Socorro RUE, Pronto Atendimento de Convênios, Ambulatório da oncologia, Centro Avançado de Hemodiálise, Reforma da residência das irmãs e a construção da Unidade Ir. Antônia Caceraghi, Recepção da entrada principal, Pediatria, Unidade Ir. Genny Santini, Unidade Laura Vicuña e Maternidade. Foram muitas conquistas, sinto gratidão por fazer parte dessa evolução”, disse.

Em sua fala o diretor administrativo do Hospital, Marco Calderon, agradeceu pela contribuição por todos esses anos da Ir. Aurelia. “Foram muitas conquistas nesses anos, a irmã sempre à frente do Hospital levando a humanização e com seu carisma no atendimento ao próximo. Agradeço por todos esses anos, pelo ensinamento que tive com a senhora, pela inteligência que conduziu o hospital e pelas conquistas que tivemos com a nossa instituição, sempre teremos aqui em nossa casa, a senhora como um exemplo de direção”, disse.

Ir. Nilda Cavalcante Rangel, já foi diretora do Hospital Auxiliadora no início dos anos 80, na época protagonizou as primeiras reformas administrativas do Hospital. “Foram épocas de mudanças, hoje vemos o nosso Hospital com uma evolução muito grande sendo um dos mais importantes do Estado. Fui recebida muito bem pela administração e pelos nossos colaboradores e o envolvimento de toda equipe que está empenha em ver nossa instituição crescer. E completou: “Tenhamos uma administração transparente, com responsabilidade e de assumir o Hospital como uma instituição de toda a comunidade o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é de toda a comunidade. Vamos da continuidade com o que vem sendo executado, de obras e acompanhamento da parte financeira”, concluiu

Ir. Nilda também já foi ex-presidente do Centro de Estudos do Menor e Integração da Comunidade em Lins-SP, entre 2012 e 2019, e membro do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, de 2002 a 2011. Na próxima semana Irmã Nilda assume um novo desafio de estar a frente da direção geral do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.