TRêS LAGOAS Após 8 anos na fila do SUS, três-lagoense faz cirurgia de redesignação sexual Além da readequação sexual, Paola conseguiu incluir o nome social na Carteira de Identidade

12 MAR 2020 - 18h:15 Por Ana Cristina Santos

Depois de esperar por oito anos na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), para fazer uma cirurgia de redesignação sexual, a três-lagoense Glaucia Paola Pereira Macedo, enfim conseguiu realizar o procedimento de transgenitalização- para mulheres transexuais que desejam mudar sua genitália.

Em 2013, a três-lagoense conhecida como Paola já havia conseguido incluir o nome social na Carteira de Identidade. Paola se chamava Glauciano Pereira Macedo. Ela conta que desde os sete anos se sentia mulher em um corpo estranho.

Em 2008, entrou na Justiça para conseguir realizar o procedimento. No ano seguinte, conseguiu na Justiça o direito de realizar consultas para ver se realmente era mulher. Em 2012, Paola recebeu o laudo que era uma mulher apta a realizar procedimento cirúrgico. Paola conta que não é tão simples conseguir fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS, pois depende de laudos médicos comprovando a necessidade.

No dia 6 deste mês, em um hospital do Rio de janeiro, Paola conseguir, enfim realizar o grande sonho. “ Sempre fui mulher, agora sou a pessoa mais feliz e realizada desse mundo. Agora, sou 100% mulher”, disse ao JPNews. Paola segue em observação no hospital do Rio, e nos próximos dias retorna para Três Lagoas.

Paola foi a fundadora da Associação dos Gays, Lésbicas, e Transexuais (LGBT) de Três Lagoas. Foi a idealizadora do concurso Miss Gay e da Parada da Diversidade, na cidade.

Segundo Paola, pelo conhecimento que tem, ela é a primeira mulher transexual de Três Lagoas em conseguir realizar esse tipo de procedimento cirúrgico pelo SUS.