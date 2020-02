TRêS LAGOAS Após adiamentos, aulas na Rede Municipal começam na segunda Ano letivo nas escolas municipais e centros de educação infantil começará com atraso

27 FEV 2020 - 14h:30 Por Ana Cristina Santos

O ano letivo na Rede Municipal de Educação de Três Lagoas começa na segunda-feira (2). Inicialmente as aulas começariam dia 12 de fevereiro, e depois foi adiado para 19 do mesmo mês.

O atraso no ano letivo na Rede Municipal de Três Lagoas ocorreu após polêmica a respeito do processo seletivo para a contratação de professores. Duas ações coletivas foram movidas na Justiça, apontando irregularidades no edita do processo.

Nas duas decisões a Justiça indeferiu os pedidos para o cancelamento do processo seletivo. Após isso, a prefeitura fez a convocação dos professores aprovados no certame.