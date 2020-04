TRêS LAGOAS Após aglomeração, agência da Caixa é fechada Agência não conseguiu se enquadrar no decreto que autorizou o funcionamento

7 ABR 2020 - 18h:38 Por Ana Cristina Santos

A agência da Caixa Econômica Federal no centro de Três Lagoas foi fechada na tarde desta terça-feira (7) após aglomeração e filas enormes.

Depois de 15 dias fechados, os bancos reabriram para atendimento ao público, no entanto, a agência central da Caixa não conseguiu atender um dos pré-requisitos do decreto, que é justamente o de não ter aglomerações para evitar a propagação do novo coronavírus, caso alguém esteja com a covid-19.

O fechamento da agência foi em comum acordo entre a gerência da Caixa e a Vigilância Sanitária.

A Caixa não informou se reabrirá para atendimento ao público nesta quarta-feira (8).