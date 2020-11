VALENTÃO Após agredir a companheira só se acalmou com a chegada da PM Na delegacia a vítima se recusou representar contra o companheiro

4 NOV 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

Um de homem de 24 anos, usuário de drogas e muito nervoso agrediu a companheira com quem convive há dois meses, no entanto o agressor só se acalmou com a chegada da Polícia Militar. A vítima pediu pelo socorro ao avistar uma viatura do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em rondas na noite de terça-feira (3), no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, por volta das 23h15 da noite quando a mulher de 26 anos, pediu por socorro informando os policiais, que havia sido agredida pelo companheiro com quem convive há dois meses. A vítima ainda relatou que o mesmo era usuário de drogas e que estava muito violento, não permitindo a entrada dela na própria residência.

Aos policiais a mulher contou que ao tentar retirar seus pertences ao sair pela porta o homem puxou a vítima batendo com cabeça, o que resultou em uma lesão na testa. Com a chegada dos policiais o agressor se acalmou e foi conduzido para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Na delegacia a vítima se recusou a representar criminalmente contra o seu companheiro, alegando que já tinha retirado os pertences da casa.