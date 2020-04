TRÁFICO Após denúncia anônima 3ªDP prende traficante Também foram encontrados com o traficante um celular e uma bicicleta furtada

28 ABR 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas, receptação e por adulteração de código identificador de veículos na tarde de segunda-feira (27) na rua dos Fotógrafos, bairro Jardim das Violetas, zona Sul de Três Lagoas.

Após várias denúncias anônimas para à Terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas de que dois homens irmãos estariam traficando drogas no citado bairro, os investigadores decidiram averiguar a denúncia indo até o local.

Na residência denunciada, os investigadores encontraram o pai dos suspeitos, o homem informou para os investigadores que a denuncia não procedia e que os mesmos poderiam entrar e averiguar o interior do imóvel. Após entrar na residência, os dois homens chagaram na casa e negaram vender drogas e que no local tivesse qualquer coisa ilícita.

Após ser autorizados a fazer uma busca no imóvel pelo pai dos suspeitos, os investigadores encontraram escondido de baixo da cama de um dos irmãos, um recipiente com quatro porções de maconha, e uma porção de cocaína ambas embaladas para a venda. Também foram encontrados R$110, em moedas e notas fracionadas em um recipiente de achocolate vazio, além de uma carteira pertencente a um terceiro contendo R$300.

O irmão maior de 18 anos assumiu a propriedade da droga e do dinheiro, com o rapaz a polícia ainda encontrou um aparelho celular com queixa de furto e uma bicicleta produto de furto e um quadro de bicicleta com a numeração raspada. Após o flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão pelos crimes cometidos e foi levado para a 3ª DP.