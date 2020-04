CORONAVÍRUS Após exame, Saúde descarta morte de idoso por Covid-19 em Três Lagoas Idoso de 60 anos morreu quinta-feira (2) no Hospital Auxiliadora com síndrome gripal aguda

5 ABR 2020 - 12h:10 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou neste domingo (5) que a foi descartada a morte de um idoso de 60 anos pelo novo coronavírus. A informação é do último boletim epidemiológico, divulgada neste domingo.

O idoso morreu nesta quinta-feira (2) no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, com síndrome gripal aguda, com suspeita de coronavírus. Ele foi atendido na tarde anterior no posto de Saúde do bairro Interlagos, e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Auxiliadora.

De acordo com o diretor do Hospital, Marco Antônio Calderón, o idoso estava bem debilitado e com pneumonia.

Ele era sevidor público, trabalhava como vigilante do município.