TRêS LAGOAS Após festa e queima de fogos, balneário volta a funcionar no sábado Balneário de Três Lagoas funciona com horário diferenciado no fim de ano

1 JAN 2020 - 07h:15 Por Tatiane Simon

Balneário de Três Lagoas funciona com horário diferenciado no fim de ano - Arquivo/JPNews Após a festa de Réveillon e a queima de fogos, o Balneário Municipal de Três Lagoas permanece fechado até sexta-feira (3) para limpeza e desmontagem da estrutura utilizada para o show. O local volta a receber os moradores a partir de sábado, dia 4, com a cobrança de R$ 5 por pessoa. Crianças de até 9 anos não pagam. Adolescentes de 10 a 15 anos e estudantes com carteirinha pagam metade do valor. Os quiosques são reservados a R$ 40 e inclui uma entrada grátis.

