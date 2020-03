RECUPERADO Após furtar moto ladrões ateiam fogo e destroem veículo denúncias anônimas levaram a PM até a moto que estava destruída pelo fogo

2 MAR 2020 - 11h:53 Por Alfredo Neto

Após denúncias anônimas uma moto furtada foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2) no bairro Residencial OT, zona Oeste de Três Lagoas.

A moto estava em um terreno baldio, e foi destruída por um incêndio criminoso causado pelos ladrões. O veículo foi totalmente destruído pelo fogo.

A motocicleta foi furta no dia 29 do mês passado, na rua Marcia Mendes, Bairro Jardim Angélica, o proprietário da moto foi avisado sobre o achado e o veículo foi removido para o pátio do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Qualquer informação que possa levar à Polícia até os autores do furto pode ser feita no telefone da PM 190, e no telefone da 3ªDP (67) 3524-3224