DIGITAL Após longas filas, Detran vai atender com horário agendado e emissão de senha online Medida visa diminuir a aglomeração no local durante a pandemia

17 ABR 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

A partir do dia 27, os clientes não precisarão enfrentar filas para realizar o serviço na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Isso por que, agora o órgão terá uma nova ferramenta de senha de atendimento agendada através do site. O objetivo é diminuir a aglomeração no local durante a pandemia. Longas filas e aglomeração foram registradas nessa semana no Detran de Três Lagoas.

O diretor de Tecnologia do órgão, Roberto Alencar, explica que o cadastro da senha é bem simples, para isso é necessário acessar o site do órgão, onde há um banner indicando para clicar. Preencher o campo com o CPF, nome, e-mail e um código. “Após isso é necessário escolher o serviço e o horário de atendimento”, comenta.

Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, a ferramenta é uma das estratégias criadas pelo órgão para evitar a aglomeração e disseminação do Novo Coronavírus. “Estamos em uma fase digital e esse é o avanço do Detran. O intuito é implantar isso outras regionais”, comenta.

Desde que assumiu a presidência no início do mês de março, Rudel Trindade, já vinha tratando esse tema como prioridade para o Departamento, no entanto a atual situação sanitária do País acabou demonstrando claramente a necessidade de se intensificar a utilização de canais digitais.

“Temos incentivado nossos clientes a procurarem alguns serviços pelo nosso site. E já temos várias situações que podem ser resolvidas pela internet, através do site do Detran, mas sabemos que essa é uma atualização que precisa ser melhorada para abrigar outros serviços e estamos trabalhando duramente para isso”, afirmou.

O chefe da fiscalização, Otilio Ruben Ajala Junior, comenta que o setor irá realizar o bloqueio viário na entrada principal da sede, controlando o acesso dos clientes. “A entrada só será permitida com a apresentação do voucher de pré-agendamento feito pelo site.”, comenta.

O atendimento continuará com o mesmo horário, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.