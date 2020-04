RELIGIOSO Após missas virtuais, fiéis poderão comungar durante a Semana Santa Sagrada Eucaristia será entregue após a transmissão online da Santa Missa e os católicos deverão permanecer dentro do carro

3 ABR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Com a proximidade da Semana Santa, os fiéis católicos devem manter a participação nas Santas Missas de forma virtual, mas, no Domingo de Ramos (5/4) e no Domingo de Páscoa (12/4), todos os católicos da Diocese de Três Lagoas (MS), são convidados a receber a Sagrada Eucaristia após a celebração online da Santa Missa.

Desde o dia 18 de março, as 15 paróquias que estão distribuídas nas 10 cidades do território diocesano, têm celebrado missas privativas que são transmitidas ao vivo em redes sociais. A medida vem ao encontro das determinações de isolamento social, em razão do cuidado integral com os semelhantes, principalmente os mais vulneráveis que compõem os grupos de risco, com o objetivo de auxiliar na prevenção da proliferação do novo coronavírus.

A feliz notícia foi divulgada pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp, na terça-feira (31/3), durante reunião de vídeo conferência com o Clero diocesano. “Receber o Cristo Eucarístico é para nós, católicos, o centro da nossa fé. Após esse longo período, em que os cristãos comungaram no silêncio de seus corações, temos a graça de chamar os fiéis para comungar em espécie, ou seja, receber o Corpo e Sangue de Cristo. Como lembra São João Paulo II, ‘a Eucaristia é o centro e o ápice da Vida Cristã, poder estar com ele é a maior graça desta vida’, e nesta Semana Santa queremos promover este encontro, ainda que seja breve, devido ao atual cenário em que estamos”, disse Dom Luiz.

No Domingo de Ramos (5/4), após a Santa Missa, que será transmitida online no horário tradicional de cada paróquia, o Padre irá para frente da Igreja, abençoará os ramos e entregará a Sagrada Eucaristia para àqueles que desejarem comungar. É importante ressaltar, que, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde, os fiéis deverão permanecer dentro dos carros, evitando aglomerações.

Seguindo a mesma orientação, no Domingo de Páscoa (12/4), os fiéis que desejarem comungar são convidados a irem até a Igreja, após a transmissão online da Santa Missa - no horário tradicional de cada paróquia - e receber a Sagrada Eucaristia dentro do carro.

Programação online da Semana Santa

A Pastoral da Comunicação (Pascom) tem auxiliado as paróquias nas transmissões ao vivo da Santa Missa e das ações pastorais. A programação da Semana Santa também será transmitida ao vivo pelas redes sociais (Facebook e Instagram) e cada paróquia deve divulgar um cronograma com os horários das celebrações (ao final, segue o endereço das redes sociais das paróquias).

Pela página do Facebook da Diocese de Três Lagoas (https://www.facebook.com/diocese3lagoas/), os fieis poderão acompanhar a seguinte programação:

Domingo de Ramos (5/4) – às 9h – Santa Missa Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp (após a transmissão online, o Bispo abençoará os ramos e distribuirá a Sagrada Eucaristia no entorno da Catedral Sagrado Coração de Jesus).

Quarta-feira (8/4): Missa dos Santos Óleos / Missa da Unidade – às 10h - Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp e concelebrada pelos Padres da Diocese de Três Lagoas.

Quinta-feira Santa (9/4): Missa da Instituição da Sagrada Eucaristia – às 18h – Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp

Sexta-feira Santa (10/4) – 15h – Celebração da Paixão do Senhor

Sábado Santo (11/4): Vigília Pascal – 18h – Santa Missa Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp.

Domingo de Páscoa (12/4) – 9h - Santa Missa Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp (após a transmissão online, o Bispo distribuirá a Sagrada Eucaristia no entorno da Catedral Sagrado Coração de Jesus).

