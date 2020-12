SOLIDARIEDADE Após morte do filho, mãe se enche de esperança para ajudar outras crianças Adriana Furlan Gueli deu início a projeto na tentativa de manter o filho vivo em outras crianças carentes de Três Lagoas

6 DEZ 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

O ciclo da vida nem sempre segue sua normalidade e, infelizmente, algumas pessoas precisam viver o que não é lógico, como uma mãe ter que enterrar um filho. E foi assim que no dia 28 de setembro de 2020, Adriana Furlan Gueli foi surpreendida com a notícias de que seu filho, Eduardo Furlan Gueli, de 19 anos, havia morrido em um acidente trágico de trânsito.

Da data do acidente até os dias atuais a mãe simplesmente vive remoendo a dor do luto com saudade do filho que se foi de forma tão rápida. E na busca por um sentido para a vida, Adriana deu inicio ao projeto “Eduardo Vive”. A intenção é, em datas comemorativas, arrecadar donativos e dar apoio às crianças carentes de Três Lagoas.

No primeiro Natal sem o filho, Adriana está arrecadando brinquedos que serão doados no dia 20 de dezembro para crianças de cinco bairros da cidade.

Para participar basta doar brinquedos nos nove postos de arrecadação. São lojas e outros estabelecimentos que estão disponibilizados na rede social da Adriana. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67)9 9207-5014.

O acidente

Eduardo Furlan Gueli morreu após sofrer um acidente de trânsito no final da tarde do dia 28 de setembro, uma segunda-feira, na rua Irmão Cameschi, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava em uma motocicleta, e seguia no sentido avenida Clodoaldo Garcia, quando não conseguiu frear a moto sofrendo uma queda e sendo arrastado pela moto. A vítima acabou sendo atropelada por um ônibus.

No dia do acidente houve uma comoção geral de amigos, familiares e conhecidos ao saber da morte tão prematura do jovem que era conhecido pelos amigos como um menino alegre, trabalhador e cheio de sonhos.