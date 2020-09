COVID-19 Após protestos promoters serão ouvidos na próxima semana A categoria está sem trabalhar há sete meses e buscam alternativas para retornar

25 SET 2020 - 06h:05 Por Israel Espíndola

Após a manifestação dos profissionais em eventos noturnos, donos de tabacaria e Dj´s na última quarta-feira (23), na porta da Prefeitura de Três Lagoas, a categoria conseguiu agendar uma reunião com o Comitê de Enfretamento à Covid-19, para próxima semana.

No mesmo dia da manifestação alguns integrantes já haviam conversado com representantes da prefeitura municipal, e ficou agendado para a próxima quarta-feira (30), a audiência com o comitê.

A categoria é composta por sonoplasta, promoter de eventos, DJ´s, técnicos de iluminação e áudio alegam que estão há sete meses sem poder trabalhar e com isso muitos deles já começam a passar por necessidades.

Em nota a assessoria de imprensa da prefeitura informou que a categoria foi ouvida pelo município e que uma nova reunião foi agendada afim de buscar alternativas ou o retorno gradual das atividades em conformidade ao ‘novo normal’ respeitando os protocolos de biossegurança.

Confira nota na integra:

A categoria foi ouvida pelo município em uma nova reunião realizada ontem mesmo (quarta-feira - 23). Com isso, na próxima semana, quarta-feira, ficou agendada uma reunião específica com os representantes da categoria e membros do comitê de enfrentamento a Covid-19 para tratar de planos de trabalho. Após análise da proposta criada pelo setor e levado ao conhecimento do Comitê pelos seus representantes, será vista a viabilidade de retorno gradual das atividades em conformidade com os critérios pré-estabelecidos.