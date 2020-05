APÓS DOIS MESES Após prova teórica ser suspensa, Detran retoma exames práticos em Três Lagoas Prova prática começa no mês de junho e será obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, instrutor e examinador

26 MAI 2020 - 08h:14 Por Kelly Martins

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), em Três Lagoas, vai retomar no mês de junho os exames práticos de direção veicular, que estavam interrompidos desde 23 de março, devido às ações de contenção do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25) após a aplicação da prova teórica ser suspensa pela Prefeitura de Três Lagoas.

A medida é para evitar aglomerações, conforme decreto municipal, que proíbe qualquer tipo de tumulto, principalmente, em salas para evitar a transmissão da Covid-19. As ações são estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronivírus, que acompanha diariamente o cenário da doença na cidade.

De acordo com o Detra, foi enviado um ofício ao Comitê solicitando a retomada dos testes práticos para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda na segunda, o pedido foi aceito desde que o órgão junto às autoescolas mantenha todas as medidas de prevenção contra a transmissão do vírus. Será obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, do instrutor e do examinador, além do uso do álcool em gel, disponibilizado dentro do veículo.