MEIA PISTA Após quase 20h de bloqueio rodovia BR158 opera em meia pista Equipes trabalham na retirada de gases dos tanques para remover os veículos

12 FEV 2020 - 11h:10 Por Alfredo Neto

A rodovia BR 158 opera em meia-pista nesta quarta-feira (12) após um acidente entre duas carretas no dia de ontem.

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, brigadistas de fábricas da região e uma equipe especializada em remoção de produtos químicos trabalham há quase 20h, na remoção do combustível derramado de um caminhão tanque que se envolveu em um acidente no início da tarde desta terça-feira.

O alto risco de explosão tornou o trabalho mais lento e uma empresa da capital Campo Grande, que é capacitada na remoção de produtos químicos, explosivos, e inflamáveis, está desde o fim da noite de terça trabalhando no local.

Primeiro foi removido para um caminhão tanque fretado, o líquido inflamável (Etanol) e em seguida removido o material contaminado que infiltrou o solo local.

Os veículos ainda não foram removidos, existe o risco de explosão devido os gases contidos no interior do tanque. Após à limpeza total da área, os técnicos farão uma avaliação para analisar os riscos da remoção dos veículos.

Neste acidente não houve feridos, e não foi informado dos danos e impactos causados na natureza com o vazamento, a 100 metros do local exite o córrego do Moeda.

Continuamos acompanhando.