IDENTIFICADO PRF prende homem por receptação após tentativa de fuga Suspeito estava em uma moto furtada e ultrapassou a viatura pelo acostamento

21 FEV 2020 - 07h:52 Por Alfredo Neto

Um motociclista de 20 anos tentou fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde desta quinta-feira (20), no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas, mas acabou preso apor receptação, falta de permissão ou habilitação para dirigir e por direção perigosa em alta velocidade e pelo acostamento, na avenida Ranulpho Marques Leal próximo ao monumento do Cristo.

O motoqueiro tentou fugir após receber ordem de parada.

Mas, na rua Bom Jesus da Lapa, no bairro Jardim Alvorada, no cruzamento com a avenida Padre João Tomes, o motoqueiro perdeu o controle, bateu a moto em uma árvore e foi arremessado contra uma parede. Ele sofreu ferimentos no rosto, braços, tórax e pernas, segundo a PRF.

O Samu (Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência) foi chamado e ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Depois, foi transferido para o Hospital Auxiliadora.

Após receber alta médica, o motoqueiro recebeu voz de prisão também porque a moto era furtada. Na delegacia, o motoqueiro disse ter pago R$ 1,2 mil pelo veículo.

Ele ficou preso.