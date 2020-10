FLAGRANTE Após tentativa frustrada de roubar bicicleta, homem é preso e ameaça policiais Um casal viu o jovem tentando furtar a bicicleta e impediu até a chegada da PM

6 OUT 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

Um jovem de 19 anos, foi preso após tentativa frustrada de furtar uma bicicleta em uma agência bancaria, após vias de fato com um casal, o homem foi detido e mesmo algemado começou ameaçar os policiais. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (5), no centro de Três Lagoas.

Segundo as informações, populares acionaram a equipe da Polícia Militar que estavam no Ponto Base, na praça central de que na frente da agência bancaria na avenida Antônio Trajano estaria havendo uma briga. Ao chegar no local os policias se depararam com um casal em vias de fato contra um jovem.

Quando os policiais foi prestar auxílio o jovem resistiu e tentou fugir, algemado o homem começou ameaçar os policiais de morte e xinga-los.

O casal informou para os policiais que viram quando o jovem tentou furtar uma bicicleta na frente do banco, quando tentaram imobilizar vindo a vias de fatos. O casal sofreu lesões nos joelhos.

Com o jovem foram encontrados uma chave mixa e um capacete, ele foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).