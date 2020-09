VITORIOSA Após um mês internada, três-lagoense vence a Covid-19 e recebe alta hospitalar Luciana do Amaral ficou mais de 30 dias internada porque contraiu o novo coronavírus e o caso era considerado grave

16 SET 2020 - 11h:12 Por Tatiane Simon

A três-lagoense Luciana do Amaral ficou mais de 30 dias internada no Hospital Auxiliadora após ter contraído o novo coronavírus. A paciente era avaliada com um quadro considerado grave.

Por isso, precisou ficar entubada e realizar alguns procedimentos invasivos. "No começo foi bem difícil. Fiquei entubada e não lembro quantos dias foram. Só lembro que as médicas e enfermeiras me disseram: 'você é um milagre de Deus'", revela.

A Luciana faz parte dos amis de 1,1 mil moradores de Três Lagoas que foram contaminados pelo coronavírus e venceram a Covid-19. Ela recebeu alta neste mês e retomou à sua rotina.