Aprovado: Educação para crianças é na TVC HD 13.2

Educação para crianças é na TVC HD 13.2 Crianças já aderiram ao canal de educação da TVC e pais dão depoimento

21 JUN 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

Um dos maiores empecilhos registrados durante o isolamento social induzido pela pandemia, até então, é a educação escolar principalmente de crianças e adolescentes. O contato entre educador e aluno, a didática, a rotina de estudos estão comprometidos. A adaptação não foi fácil para pais e filhos impedirem que o processo de aprendizagem fosse interrompido.

Fora que as telas são sempre um grande atrativo para desviar a atenção dos pequenos. Desenhos animados, jogos, canais de streaming... E assim, unindo o útil ao agradável, a TVC HD colocou no ar seu canal 13.2, de educação, para terem acesso aos conteúdos de ensino comqualidade.

O canal oferece aulas de todas as disciplinas, teóricas e demonstrativas, para os ensinos fundamental e Ensino Médio; como aulas de inglês que ensinam a gramática, com textos e explicações na tela, e diálogo e pronúncia com estímulo à fala, entre outros conteúdos da grade escolar.

OPINIÃO DOS PAIS

Apesar das crianças estarem em casa, muitos pais estão trabalhando fora, e o controle sobre os conteúdos que consomem na TV e na internet fica limitado. Ter um canal aberto na própria televisão que transmite, durante todo o dia, história, geografia, português reaproxima as crianças da educação.

Em nota de áudio à Cultura FM, um pai se posicionou dizendo que “tudo se baseia em disciplina, tudo na vida tem que ter equilíbrio; eles precisam se distrair um pouco, brincar, fazer atividades que quiserem, porque as crianças e os adolescentes precisam desta liberdade. Não tem problema brincar. Mas agora, sabendo que tem um canal só de educação, a gente tem que separar algumas horas do dia só para os estudos.”