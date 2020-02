DISTRITO INDUSTRIAL Área de 20 mil metros vai à leilão Área colocada à venda foi avaliada em R$ 3,5 milhões; ninguém comprou

1 FEV 2020 - 07h:55 Por Ana Cristina Santos

Uma área de 20 mil metros quadrados localizada no Distrito Industrial foi levada a leilão no ano passado por duas vezes e não foi arrematada. A tentativa de venda mais recente ocorreu no final de 2019, com lance inicial de R$ 1,7 milhão.

O terreno, doado pelo município para a instalação da indústria, foi avaliado em R$ 3,5 milhões. O local possui um imóvel comercial, um barracão em alvenaria coberto, de frente para a avenida Youssef Ahmad El Jarouche, totalmente pavimentada e infraestrutura completa.

A área foi doada pelo município à empresa Somopar, em 2011, para a instalação de uma fábrica de móveis. Em 2016, a Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei que regularizou a área, de acordo com matrícula registrada em cartório. Ainda em 2016, o governo do Estado aprovou incentivos fiscais para a empresa, no valor de R$ 6 milhões. A Somopar tem sede no Paraná.

A empresa recebeu a documentação definitiva do terreno em 2014, durante governo da ex-prefeita Márcia Moura (MDB). A fábrica de móveis, porém, foi fechada no ano seguinte e o imóvel foi confiscado pela Justiça do Trabalho em 2016.

Outra área em disputa judicial e que o município tenta reaver é a de uma empresa beneficiada em 2004, mas que só construiu um prédio em 2015. Em seguida, o prédio foi alugado por R$ 15 mil mensais a outra empresa sem nunca cumprir a função legal.

No ano passado, a prefeitura retomou uma área de nove mil metros quadrados, avaliada em R$ 10 milhões, porque a empresa descumpriu a lei de doações.