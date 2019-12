ARRECADAÇÃO Arrecadação ultrapassa R$ 600 milhões e orçamento para 2020 é de R$ 700 milhões Receita de Três Lagoas deverá ser 32% acima do previsto para 2019 - cerca de R$ 170 milhões -, segundo orçamento

28 DEZ 2019 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

De janeiro até ontem, a Prefeitura de Três Lagoas registrou arrecadação de R$ 615 milhões – R$ 85 milhões acima do valor orçado em 2019, que foi de R$ 530 milhões. Para o ano que vem, a receita estimada é de R$ 700 milhões – R$ 170 milhões ou 32% acima do previsto para 2019. Se confirmada a previsão do poder Executivo, a prefeitura irá arrecadar R$ 58,3 milhões por mês, em média, o que equivale a R$ 1,9 milhão por dia.

O orçamento de 2020 foi aprovado sem nenhuma emenda pela Câmara de Vereadores, neste mês.

Segundo o Portal da Transparência, em 2018, a administração municipal tinha previsto uma arrecadação de R$ 485 milhões, mas arrecadou R$ 619,4 milhões no ano passado - um comportamento que apresenta evolução a cada ano. Em 2006, por exemplo, a cidade tinha prevista arrecadação de R$ 88,5 milhões. Dez anos depois, em 2016, a receita foi de R$ 515,7 milhões, com superávit de R$ 100 milhões, se comparado a 2015, quando a soma chegou a R$ 414,3 milhões.

PASTA

Assim como nos anos anteriores, a Secretaria de Saúde é a pasta que vai receber maior percentual do orçamento. Para o ano que vem, a administração municipal prevê R$ 173 milhões para esse setor. Em segundo lugar, está a Secretaria de Educação com receita de R$ 147 milhões.

Pela primeira vez, com receita prevista de R$ 145 milhões está a Secretaria de Infraestrutura Transporte e Trânsito. O montante volumoso para esta pasta deve-se a parte de um financiamento que a administração municipal aguarda ser liberado para 2020.

A Secretaria de Administração terá uma receita de R$ 103 milhões para o ano que vem. Assim como nos anos anteriores, o prefeito poderá remanejar até 30% do orçamento sem necessitar do aval da Câmara. O vereador Renée Venâncio (PSD) apresentou uma emenda para limitar em 15% o remanejamento, mas não teve sucesso na votação pela Casa.