PREVENÇÃO Artesã aprende ofício com avó na infância e enxerga oportunidade em meio à pandemia Encomendas de bonecas foram substituídas por máscaras de tecido

15 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Elas caíram no gosto do povo. Nem todo mundo fica muito à vontade com elas, as máscaras. É que elas cobrem parcialmente a face e protegem a boca e o nariz da contaminação do novo coronavírus. O três-lagoense não estava acostumado em sair de casa assim antes. Nem a Augusta Rufino estava habituada a produzi-la. A jovem tem 29 anos e desde os 9 é artesã. Toda a renda dela vem exclusivamente do artesanato, mas com a chegada da pandemia da Covid-19, as encomendas diminuíram e ela enxergou na crise, oportunidade. “Minha imã me incentivou a produzir depois que houve uma demanda no trabalho dela. Comecei não parei mais”, conta.

A Guta começou a confeccionar as máscaras de tecido depois de um “empurrãozinho” da irmã. O preço é fixo: R$ 10. E se no início, eram 10 por dia. Agora, chega a produzir mais de 100. A artesã trabalha com encomendas e se antecipa deixando sempre algumas mascaras a pronta entrega.

E tem para todos os gostos e estilos. “Já que a recomendação é que sejam usadas, então vamos usar e de acordo com nossa personalidade, né? Tem estampas para todos os gostos. Tem de nuvens, para as crianças, de caveira para adultos. E tem as lisas também, para quem prefere ser mais discreto”, revela.

A habilidade da Guta com linhas e agulhas é herança da avó. A dona Eunice Rufino tem 83 anos e sempre gostou de passar o tempo entre as costuras. Divide o ateliê com a neta, que tem o sustento a partir do ofício ensinado pela matriarca. A dona Eunice aproveita o tempo livre também para produzir máscaras, mas no caso dela, é voluntário. Ela faz parte do projeto "Costureira do Bem", da Assistência Social e já entregou mais de 300 mascaras aos profissionais da saúde de Três Lagoas. “Meu filho trabalha na Assistência Social. É também um profissional atuante na linha de frente. Para mim, é um prazer colaborar de alguma forma”, conta a aposentada com emoção.

Comprada ou doada é sempre importante usar máscara ao sair de casa. Higienizar as mãos e evitar aglomeração também são medidas essenciais no combate à pandemia.