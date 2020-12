ARTESANATO Artesãos de Três Lagoas promovem 'Bazar do Natal' na praça Ramez Tebet O evento será realizado entre os dias 16 e 22, das 16h às 22h

10 DEZ 2020 - 08h:04 Por Kelly Martins

Mais de 30 artesãos, em Três Lagoas, vão promover o “Bazar de Natal”, na praça senador Ramez Tebet, no Centro da cidade. O evento será realizado entre os dias 16 e 22, das 16h às 22h, em parceria entre a prefeitura e a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams).

De acordo com os organizadores, o bazar seguirá as mesmas normas da feira livre e com todas as medias de biossegurança. Os artesãos interessados em participar devem comparecer à Casa do Artesão até o dia 14 de dezembro, das 7h às 11h e, das 13h às 17h, com documentos pessoais e comprovante de residência.