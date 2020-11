CULTURA Artistas de Três Lagoas têm prazo prorrogado para inscrição de projetos culturais A nova data para inscrição é até 8 de novembro

30 OUT 2020 - 07h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

Os artistas, agentes culturais, promotores de eventos e proprietários de espaços culturais têm até dia 08 de novembro para inscreverem seus projetos, preenchendo o formulário que está disponível no site oficial da Prefeitura de Três Lagoas. A diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) prorrogou o prazo de inscrições para seleção de projetos culturais para fomento.

O projetos culturais que forem aprovados podem receber até R$ 30 mil, conforme especifica a Lei. Para acessar o formulário do cadastro municipal cultural, clique no link http://www.treslagoas.ms.gov.br/cadastromunicipalcultural/ .



Lei Aldir Blanc

Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei no. 14.017 de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo decreto Federal N° 10.464 de 17 de agosto de 2020 o pagamento de auxílio emergencial à classe cultural dos municípios de todo o País, compreendendo os artistas, promotores de eventos e instituições ligadas à cultura.



O Governo Federal repassa o montante aos Municípios que, ficam incumbidos de criar uma comissão ou designar órgão responsável pelo cadastro e pagamento do auxílio, no caso de Três Lagoas, a Diretoria Municipal de Cultura.