SAIBA COMO Artistas do MS poderão receber auxílio da Fundação Cultura Auxílio é de R$ 1,8 mil para 722 artistas que não possuem vínculos empregatícios

6 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul abriu um edital emergencial de concurso em várias áreas. O edital foi aberto por conta da pandemia do novo coronavírus, que afeta aristas em todo mundo por não poderem trabalhar, já que os shows foram suspensos porque geram aglomerações. O objetivo é beneficiar artistas que não possuem vínculos empregatícios e não recebem auxílio do Governo.

Receberão o auxílio, até 722 artistas que forem selecionados em diversas modalidades, mediante inscrição e envio online de material para ser analisado. As inscrições acontecerão até o dia 13 de abril e o prêmio é de R$ 1,8 mil por artista.

Para participar, o artista precisa ter nascido no Mato Grosso do Sul, ou residir no Estado há pelo menos dois anos comprovadamente. Para participar, pode ser com trabalho individual ou em grupo (estes receberão R$ 1.8 mil individualmente).

As áreas analisadas serão de Artes Cênicas (circo, dança, teatro); Música; Artes Visuais; Audiovisual; Artesanato; Literatura e Patrimônio Cultural.

Todas as propostas deverão conter um vídeo com apresentação, exposição, oficina ou exibição em meio digital, que serão exibidas na internet nas redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS e do Estado de Mato Grosso do Sul.

A ficha de inscrição e edital podem ser obtidos no site da Fudação de Cultura do Mato Grosso do Sul, na internet.