TRêS LAGOAS Árvores de dois bairros recebem 'poda consciente' antes de recapeamento em ruas Prefeitura realiza poda de árvores em vias no Santos Dumont e Santa Terezinha

12 FEV 2020 - 08h:25 Por Tatiane Simon

Ruas dos bairros Santa Terezinha e Santos Dumont receberão o serviço de recapeamento e, para isso, a Prefeitura de Três Lagoas realizará a poda consciente de algumas árvores em diversas vias. A poda é necessária para que recebam o recapeamento.

As ruas que receberão a poda e o recapeamento nos próximos dias são a Protázio Garcia Leal, entre a Custódio Andrews e Avenida Clodoaldo Garcia; Rua Sérgio Ribeiro da Silva, entre a Protázio Garcia Leal e Maria Guilhermina Esteves; Rua Doutor Manoel de Oliveira Gomes, entre a Rua Tiradentes e João Arinos; e a Tiburcia Queiroz Monteiro, entre a Maria Guilhermina Esteves e a Protázio Garcia Leal.

O responsável pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto, informou que as podas são necessárias para a passagem do rolo compressor, que não consegue transitar por conta dos galhos próximos às vias e reforça que é importante que os moradores tenham compreensão, pois poderão ocorrer transtornos durante as obras, para que os moradores tenham uma melhor qualidade de vida.

"Essas são vias bastante desgastadas pela ação da intempérie, tráfego de veículos e problemas estruturais que acabam refletindo em diversos defeitos, com destaque para os buracos no pavimento", concluiu o secretário.