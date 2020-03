TRêS LAGOAS Às vésperas do lançamento de pré- candidatura, tenente tem nome envolvido em polêmica Ex- comandante da PM seria lançado candidato à prefeito neste sábado

6 MAR 2020 - 23h:31 Por Redação

Às vésperas do lançamento de sua pré- candidatura à prefeito de Três Lagoas, o ex- comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente- Coronel, Ênio de Souza, tem o nome envolvido em uma suposta violência doméstica.

Várias mensagens em aplicativos dão conta de que Ênio teria agredido à esposa, que também é policial militar. As informações são de que ela teria procurado ajuda no próprio Batalhão. A reportagem não conseguiu falar com Ênio, e nem com o comando sobre as especulações à respeito de seu nome.