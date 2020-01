TRÁFICO DE DROGAS Ex-candidato a vereador é preso por tráfico de drogas Prisão aconteceu na noite de Natal em um posto de combustível em Bauru

6 JAN 2020 - 15h:10 Por Ana Cristina Santos

Guilherme Barbosa Leles, assessor superior da educação da Prefeitura de Três Lagoas e candidato derrotado a vereador pelo PSB nas eleições de 2016, foi preso na noite de Natal, 25 de dezembro de 2019, em Bauru (SP), com Gabriel Lucas Gomes, acusado de tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrências, Gabriel estava no pátio de um posto de combustíveis e teria tentado se esconder em uma loja de conveniência ao ver policiais militares no local.

Com ele, os policiais encontram R$ 1,5 mil em dinheiro, um celular e porções de maconha, cocaína, ecstasy e LSD (ácido lisérgico), além de um frasco com substância transparente desconhecida.

Segundo o boletim, Gabriel teria dito aos policiais que aguardava a saída de um ônibus de excursão para a uma festa “rave”, na Bahia, e que Guilherme Barbosa, que estava próximo ao guichê de passagens, estaria com ele.

Ainda segundo a polícia, Leles Guilherme - como é conhecido em Três Lagoas - também teria tentado fugir. Com ele havia um celular, R$ 493 em dinheiro, sacos plásticos vazios, 31 porções de sustância similar a maconha e uma pedra escura não identificada.

Ambos foram presos em flagrante, conforme boletim assinado pelo delegado Frederico José Simão. A direção do Centro de Detenção Provisória de Bauru informou à reportagem, nesta segunda-feira (6), que Leles e Gabriel permanecem presos e que são atendidos pela assistência judiciária gratuita de São Paulo.

Leles, de 36 anos, foi candidato a conselheiro tutelar em 2019.