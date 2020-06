TRêS LAGOAS Assinado convênio com a Caixa para liberação de R$ 50 milhões Nos 105 anos, Três Lagoas tem o anúncio de mais investimentos em drenagem e asfalto

15 JUN 2020 - 12h:42 Por Ana Cristina Santos

No aniversário de 105 anos de Três Lagoas, comemorado nesta segunda-feira, 15 de junho, o prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro (PSDB), assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 50 milhões para obras de drenagem e asfalto.

O recurso é fruto de um financiamento com a Caixa, que o município trabalha para a liberação há dois anos, e nesta segunda-feira, durante solenidade em alusão ao aniversário da cidade, foi anunciada a liberação.

O recurso será usado para macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.

A assinatura do convênio teve a presença dos senadores Nelsinho Trad (PSD) e Simone Tebet (MDB), ambos de Mato Grosso do Sul, além do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do presidente da Sanesul, Valter Carneiro, do presidente do diretório estadual do PSDB, Sérgio de Paula, secretários municipais e vereadores.

MAIS INVESTIMENTOS

Ainda durante o evento, o presidente da Sanesul anunciou a construção de mais uma estação elevatória em Três Lagoas, além de mais investimentos em saneamento básico na cidade.

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, anunciou a construção da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas, e a pavimentação de uma via de acesso ao Hospital Regional. Destacou que o governo do Estado tem sido parceiro do município e feito vários investimentos na cidade.