OBRAS Até o final do ano, R$ 25 milhões serão investidos em asfalto Novas frentes de asfalto serão iniciadas em Três Lagoas nos próximos dias

26 SET 2020 - 10h:44 Por Ana Cristina Santos

Obras de pavimentação asfáltica e drenagem da ordem de R$ 25 milhões estão sendo executadas em bairros de Três Lagoas. O bairro Jardim Morumbi, por exemplo, é um dos que está sendo contemplado. Ao todo, são 30 mil metros quadrados de pavimentação. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o Morumbi terá 100% das vias pavimentadas. Atualmente a empreiteira executa os serviços nas proximidades do Detran.

Nos próximos dias, segundo o secretário, será autorizado também o início das obras de pavimentação no Jardim Dourados e Paineiras, bem como na rua Ângelo Melão, via de acesso ao Instituto Federal (IFMS), reivindicação antiga dos alunos e professores do campus, já que em época de chuvas, a situação da via fica crítica.

Outras frentes de pavimentação serão iniciadas nos próximos dias ainda, conforme Adriano Barreto, nos bairros Vila Nova, Carandá e Novo Aeroporto, bem como no Santa Rita e na avenida Júlio Ferreira, a antiga Ponta Porã, que terá o outro lado da via asfaltado, no trecho da rua Egídio Thomé, até a Capitão Olyntho Mancini. O invesimento total é de R$ 25 milhões.

O secretário lembrou que pavimentação é a principal reivindicação dos moradores, e que desde o início do ano, a administração municipal vem trabalhando nesses projetos. “ É importante destacar que, mesmo com essa pandemia mundial, em Três Lagoas, as obras tiveram continuidade”, disse ele.

Nos próximos dias também, ainda segundo Barreto, deve ser publicada a licitação para uma das etapas de pavimentação do pacote de obras em que a execução está prevista com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal.